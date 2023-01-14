الصحة الإيرانية : وفاة واحدة و49 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، لفتت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 562 الفا و495 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و724 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران إلى 7 ملايين و336 الفا و691 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 286 الفا و47 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.