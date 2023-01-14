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انقرة: العملية العسكرية البرية في رسوريا قد تبدأ في أي لحظة

انقرة: العملية العسكرية البرية في رسوريا قد تبدأ في أي لحظة
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، أن بلاده قد تبدأ عمليتها العسكرية البرية في سوريا.

العالم - تركيا

واضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "العملية البرية يمكن أن تبدأ في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي نتعرض له".

هذا، واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء الدفاع الروسي والتركي والسوري، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

وكشف الرئيس التركي، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.

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