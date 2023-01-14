السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل واصابة 5 اشخاص بأنفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

مقتل واصابة 5 اشخاص بأنفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة على الأقل، اليوم السبت، في تفجيرين استهدفا مديرية جللقسي بمحافظة هيران وسط الصومال.

العالم - أفريقيا

التفجيران نفذا عبر سيارتين مفخختين، أحدهم نقطة تفتيش أمنية داخل المدينة بينما وقع الآخر خارج المدينة إثر فتح النار على السيارة الملغومة قبل وصول هدفها .

وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرين حتى الآن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن غالبا ما تنفذ حركة الشباب الإرهابية مثل هذه الهجمات .

ويأتي التفجير بعد أسبوع من تنفيذ حركة الشباب، هجمات انتحارية في مديرية محاس الواقعة في نفس المحافظة عبر سيارتين مفخختين راح ضحيتها 70 شخصا على الأقل ما بين قتيل وجريح .

ويأتي استهداف حركة الشباب مديريات محافظة هيران انتقاما من سكانها الذي قادوا المقاومة الشعبية المسلحة ضدها وما زالت مركز الثورة العشائرية ضد التنظيم المتطرف.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشط سعودي: السعودية في زمن بن سلمان.. سفينة غارقة وسط المحيط!

بالفيديو.. مرضى السرطان في اليمن بتزايد مخيف في ظل حصار العدوان

مقتل واصابة 5 اشخاص بأنفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

اليونان ترفض إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ألكسندروبوليس

ارتفاع عدد السجناء الى 338 معتقل سياسي فــي سجــون النظـام البحرينــي!

برلماني عراقي: أمريكا تتلاعب بمقدرات الشعب عبر الدولار