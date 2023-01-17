عبداللهيان يبحث مع الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية 

العالم - خاص بالعالم

الوزير امير عبداللهيان التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيث تركز البحث على العلاقات الثنائية وملفات المنطقة التي تهم الجانبين.

واثر اللقاء التقى الوزير امير عبداللهيان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا اكدا خلاله على تنمية العلاقات الثنائية والتعاون حيال قضايا وملفات المنطقة.



من جهته اكد الوزير جاويش اوغلو على تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وايران ورفع مستوى الاستثمارات بين الجانبين..



وكان وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان قد اكد قبيل وصوله الى انقرة على مستوى العلاقات الجيدة بين ايران وتركيا.

حيث اشار الى ان مباحثاته مع المسؤولين الاتراك ستتمحور حول ملفات غرب اسيا ومنطقة القوقاز الجنوبية الى جانب قضايا دولية اخرى.



وتؤكد طهران دوما على طريق الحلول السياسية كأساس لحل القضايا الساخنة وترفض الحروب، كما تؤكد على سيادة ووحدة اراضي سوريا وفي الوقت نفسه تعمل مع شركائها على مكافحة الارهاب ضمن اطر مسار استانة وتشدد من جهة اخرى على علاقات حسن الجوار ورفض التدخلات الاجنبية في شؤون دول المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...