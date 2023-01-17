الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إصرار الشارع السوداني على إسقاط الحكم العسكري

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

إجراءات امنية مشددة وإغلاق لمعظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من قبل القوات العسكرية في الذكرى الـ2 لمقتل7 من المتظاهرين السلميين وجرح المئات على يد العسكر.

العالم - مراسلون

أيقن المتظاهرون الا مناص من الاستمرار في التظاهرات السلمية، وان لا يلتفتوا لمفاوضات او تسويات ما لم يتم القصاص من قتلة المتظاهرين.

وتحاول قوى الحرية والتغيير اقناع الشارع السوداني بأن الإتفاق الاطاري هو المخرج لأزمات السودان المتفاقمة وتكوين حكومة انتقالية رغم قناعاتهم بألا ضمانات للتنفيذ مع العسكر، لكن الشارع قال كلمته، لن نتوقف حتى إسقاط النظامي العسكري.

وعقب إنقلاب البرهان الذي أدي لتفاقم الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية يحاول العسكر والاحزاب السودانية الوصول الى حلول بكافة الطرق للازمة السودانية ووصل الأمر لمحاولة شق لجان المقاومة عبر إستدراج بعض قادتها للمشاركة في الإتفاق الاطاري.

لم يتغير شيء في التعامل مع التظاهرات السلمية من قبل العسكر رغم ان اولى توصيات الإتفاق الاطاري توفير الحريات وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الا ان العسكر استخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين إضافة لاعتقال العديد منهم أثناء التظاهرات السلمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السودان: 'البرهان' و'حميدتي' يستقبلان رئيس جهاز الاستخبارات التركي

السودان.. البرهان يدعو السياسيين لترتيب صفوفهم

سفير أمريكا يدعو معارضين إلى الانضمام للاتفاق الإطاري

السفير الأميركي في السودان يدعو معارضين للمشاركة في الاتفاق السياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عبداللهيان يبحث مع الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية 

بالفيديو.. 40 دولة تدعو كيان الاحتلال لرفع عقوباته عن السلطة الفلسطينية

بالفيديو.. إصرار الشارع السوداني على إسقاط الحكم العسكري

رشيد: نشارك بمنتدى دافوس للتأكيد على أهمية أمن واستقرار العراق

لماذا العقاب الجماعي ضد عائلة الحوالي؟

توتر شديد يسود سجن النقب