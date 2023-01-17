إصرار الشارع السوداني على إسقاط الحكم العسكري

العالم - مراسلون

أيقن المتظاهرون الا مناص من الاستمرار في التظاهرات السلمية، وان لا يلتفتوا لمفاوضات او تسويات ما لم يتم القصاص من قتلة المتظاهرين.



وتحاول قوى الحرية والتغيير اقناع الشارع السوداني بأن الإتفاق الاطاري هو المخرج لأزمات السودان المتفاقمة وتكوين حكومة انتقالية رغم قناعاتهم بألا ضمانات للتنفيذ مع العسكر، لكن الشارع قال كلمته، لن نتوقف حتى إسقاط النظامي العسكري.



وعقب إنقلاب البرهان الذي أدي لتفاقم الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية يحاول العسكر والاحزاب السودانية الوصول الى حلول بكافة الطرق للازمة السودانية ووصل الأمر لمحاولة شق لجان المقاومة عبر إستدراج بعض قادتها للمشاركة في الإتفاق الاطاري.



لم يتغير شيء في التعامل مع التظاهرات السلمية من قبل العسكر رغم ان اولى توصيات الإتفاق الاطاري توفير الحريات وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الا ان العسكر استخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين إضافة لاعتقال العديد منهم أثناء التظاهرات السلمية.

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