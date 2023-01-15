نمو التبادل التجاري بين اوروبا وايران بنسبة 22 بالمئة

العالم - ايران

وجاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية المصدرة الى ايران حيث صدرت ما قيمته 1/465 مليار يور والى ايرران خلال هذه الفترة وشكل ذلك 39 بالمئة من قيمة الصادرات الاوروبية ايران، وذلك رغم المناكفات وتفوهات واقاويل المسؤولين الالمان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الالمانية الى ايران خلال الفترة المذكورة بمقدار 12 بالمئة.

اما الاستيراد الاوروبي من ايران ايضا خلال الفترة المذكورة ازداد بنسبة 20 بالمئة ووصل الى 976 مليون يورو بعد ان كان 812 مليون يورو خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية التي استوردت من ايران.