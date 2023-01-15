تعز.. لقاء قبلي في مديرية شرعب الرونة للتنديد بجرائم العدوان والحصار

العالم - الیمن

وحسب وكالة يمني برس استنكر المشاركون في اللقاء القبلي الذي شارك فيه وكيل محافظة تعز محمد منير ومدير المديرية علي القرشي الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني واستمرار حصاره ونهب الثروات والمماطلة في صرف مرتبات الموظفين.. مؤكدين تحركهم الجاد للجبهات لتحرير كل شبر من أرض الوطن.

وجددوا العهد والولاء وتفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي في قرار رفض حالة التماهي في الهدنة المزعومة وحالة اللاسلم واللاحرب.. مشيدين باليقظة العالية للقوات المسلحة بحماية الثروة النفطية وسيادة الوطن ومنع العبث بها ونهبها من قبل العدوان ومرتزقته.

شارك في الوقفة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وجمع من المواطنين.