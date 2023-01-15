سوريا تشارك في فعاليات أسبوع أبو ظبي لتحقيق الحياد المناخي

العالم - سوريا

وضمن فعاليات اليوم الأول لأسبوع أبو ظبي للاستدامة شارك وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بافتتاح الدورة الـ 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والتي تعقد على مدى يومين تحت شعار “تحولات الطاقة حول العالم…التقييم العالمي” لتحديد أولويات مسار التحول في قطاع الطاقة استعداداً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي.

ويشارك في أعمال الدورة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، وتستمر بالانعقاد في اليومين القادمين، ويعقد بالتزامن أيضاً منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، بينما يقام حفل الافتتاح والإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بمؤتمر الأطراف “كوب 28” وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، وقمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يوم غد الإثنين.

وخلال افتتاح أعمال الدورة الـ 13 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يركز على الطاقة الأحفورية، وعلينا تذليل المعوقات الإدارية وتحويل دعم الطاقة التقليدية نحو الطاقة المتجددة، بينما اعتبر فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاجتماع يتيح فرصة للحكومات لتنسيق الجهود بينها لبناء نظام طاقة جديد، وتحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ وضمان أمن الطاقة والوصول الشامل للطاقة المتجددة.

من جانبه أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر أن بلاده دعمت بشكل كبير موضوع التحول للطاقة المتجددة، مشدداً على دعم جهود الوكالة الدولية لتوحيد المساعي العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

حضر افتتاح الدورة الـ 13سفير سورية لدى الإمارات الدكتور غسان عباس ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الطاقة مسؤول الاتصال مع الوكالة الدولية الدكتور سنجار طعمة، والمهندس فادي مصا أمين سر لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء.

وعلى هامش اجتماع (آيرينا) اليوم بحث وزير الكهرباء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم عبد ياسر إمكانية التعاون بين البلدين، والتكامل في عدة مجالات استراتيجية كالربط الكهربائي والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على أن يتم التنسيق بالمستقبل للقاءات تخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات المشتركة.

حضر اجتماع الوزيرين سفير سورية لدى الإمارات ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الطاقة وأمين سر لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء والسفير العراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يشارك وزير الكهرباء في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023 التي تعقد خلال يومي 16 و17 من الشهر الجاري، وتركز على كيفية توسيع نطاق ودور التقنيات المبتكرة والنوعية والتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة وكيفية تشكيل هياكل مالية عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي بالإضافة إلى مناقشة سبل تأمين إمدادات مستقرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي.