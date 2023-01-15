هيومن رايتس: بن سلمان يقوض إصلاحات السعودية

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هكذا خلص التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في السعودية خلال العام الماضي.

في ايران، أعلنت السلطة القضائية عن تنفيذ حكم الاعدام بحق جاسوس جهاز الاستخبارات البريطاني علي رضا اكبري. وافاد بيان السلطة القضائية انه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية.

في مجال اخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، وبحسب مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع المتظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "رئيس وزراء مجرم"، مرفقة بصورة لنتنياهو.

في الولايات المتحدة، تطلق مؤسسة الشرطة النار وتقتل حوالي 1000 شخص كل عام، وفقًا لإحصاء وتحليل (مستمر) أجرته صحيفة "واشنطن بوست" ، أمام هذه الارقام، وإذا كانت امريكا تمتنع عن محاسبة شرطتها التي تقتل مواطنيها الأبرياء منهم والمشتبه بهم مزاجياً، هل من شك بعد، ان الارهاب هو سمة متجذرة في هذه الامبراطورية التي بات القتل والارهاب جزء من هوية نظامها وثقافته وحتى مؤسساتها الأمنية والعسكرية.