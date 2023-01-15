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بريطانيا ترسل دبابات "تشالنجر 2" وأنظمة مدفعية إلى أوكرانيا

بريطانيا ترسل دبابات
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها تعتزم إرسال دبابات قتالية رئيسية من طراز تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية إلى أوكرانيا.

وجاء الإعلان بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيان صادر عن داونينغ ستريت إن "الجانبين اتفقا خلال المحادثة على ضرورة اغتنام الفرصة وتسريع الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا".

كما رحب سوناك وزيلينسكي بالالتزامات الدولية المماثلة، بما في ذلك عرض بولندا توفير مجموعة من دبابات من طراز ليوبارد، مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من العام الأول.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه وحكومة بلاده بأكملها "سيعملون بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الذي سيسمح لأوكرانيا بالضغط لتحقيق مصلحتها، وكسب هذه الحرب، وتأمين سلام دائم".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما ترفضه الأخيرة وتطالب الغرب بضمها الى حلف الناتو، في حين يعمد الغرب الى التصعيد وتسليح حكومة كييف باسلحة فتاكة من شأنها إطالة عمر الأزمة والدمار في اوكرانيا.

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