الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية.. حكم بالإعدام على الداعية ’عوض القرني’

السعودية.. حكم بالإعدام على الداعية ’عوض القرني’
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن محكمة تابعة للنظام السعوي قضت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة "معاداة المملكة" عبر نشر آرائه العلنية على تويتر.

العالم - السعودية

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية حاكمت القرني على خلفية تغريداته على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات "واتسآب"، واستخدم تطبيق "تليجرام".

وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة "القرني" بـ"معاداة السعودية"، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال السنوات الماضية، تم تصوير "القرني" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه "داعية خطير"، لكن النقاد يقولون إن "القرني" مفكر مهم ومحترم، وله متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.

وسبق أن نشر "ناصر" نجل "القرني"، بعضا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة "تم تجريمه" منذ بداية حكم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يسيطر على مقاليد السلطة في المملكة.

حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.

في العام الماضي، حُكم على سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين، بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب على تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين. وحُكم على امرأة أخرى، هي نورا القحطاني، بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.

وتوجه السلطات السعودية اتهامات لمعتقلي الرأي تشمل "الخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.

روابط ذات صلة

’عائض القرني’ حذف كل تغريداته عن الشيخ صالح الشامي بعد اعتقاله!

الذراع اليسرى لبن سلمان متورط في قضية اغتيال خاشقجي!

كلام الشيخ 'عوض القرني' كالصواعق تزلزل عرش الظالم+ فيديو

ناصر بن عوض القرني: الحرية لوالدي المهدد بالإعدام و لجميع المعتقلين+ فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلطة الفلسطينية: التطرف الإسرائيلي واستمرار القتل سيفجر الأوضاع

تأكيد عراقي سوري على تعزيز الشراكات الدولية

الرئيس رئيسي يقوم بزيارة مفاجئة لمركز السيطرة بشركة الغاز 

سورية والتعويم النقدي و حكاية الغدر الامريكية ؟

شاهد بالفيديو.. انقطاع الكهرباء في أوكرانيا تحت قصف صاروخي روسي

السعودية.. حكم بالإعدام على الداعية ’عوض القرني’