الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

عدسة العين هي جزء من نظامنا البصري وتتميز بالمرونة ويمكنها التكيّف مع مسافات مختلفة. ومع ذلك، فإنها وبعد سن الأربعين، تبدأ في فقدان مرونتها وقدرتها على التركيز من القريب إلى البعيد والعكس صحيح.

العالم - منوعات

في هذه الحالة تكون نظارات القراءة هي الحل. واليوم هناك بديل آخر،دواء جديد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه لعلاج قصر النظر الشيخوخي. وهو عبارة عن قطرات للعين التي من المفترض أن تجعل نظارات القراءة غير ضرورية.

تتمثل طريقة الاستعمال في وضع قطرة واحدة في كل عين مرة واحدة في اليوم. وتكون هذه القطارات فعّالة بعد نحو ربع ساعة، اذ يستمر تأثيرها في العين ما بين ست إلى عشر ساعات. وإذا أثبتت القطرات فعّاليتها من خلال الممارسة اليومية، فإنها قد تجعل من نظارات القراءة شيئاً من الماضي .

تصنيف :

روابط ذات صلة

بمناسبة يوم المعلم العالمي: الأمراض التي يعاني منها المعلمون غالبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة طفلة فلسطينية دعسها مستوطن شرق قلقيلية

 أطعمة يجب أن تتوقفي عن تخزينها في الثلاجة

هل ارتداء كيس التعرق يجعلك تحرق الدهون مع العرق؟

قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

صربيا: ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة

مقتل 3 جنود سوريين بقصف شنته "النصرة"