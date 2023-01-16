قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

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في هذه الحالة تكون نظارات القراءة هي الحل. واليوم هناك بديل آخر،دواء جديد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه لعلاج قصر النظر الشيخوخي. وهو عبارة عن قطرات للعين التي من المفترض أن تجعل نظارات القراءة غير ضرورية.

تتمثل طريقة الاستعمال في وضع قطرة واحدة في كل عين مرة واحدة في اليوم. وتكون هذه القطارات فعّالة بعد نحو ربع ساعة، اذ يستمر تأثيرها في العين ما بين ست إلى عشر ساعات. وإذا أثبتت القطرات فعّاليتها من خلال الممارسة اليومية، فإنها قد تجعل من نظارات القراءة شيئاً من الماضي .