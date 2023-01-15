العراق.. السوداني يعلق على اطلاق أكبر حملة في البلاد لدعم الفقراء

العالم - العراق

وقال السوداني في تغريدته: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".

وجاء في بيان اطلقه "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء"، انه "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، انطلقت اليوم الأحد، بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة (٢٠٠٠) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية.

ويأتي انطلاق حملة البحث بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(٥٠٠) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر.

إن ما تقدم يمثل التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

15- كانون الثاني- 2023