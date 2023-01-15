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حجم إنتاج الغاز في إيران بلغ نحو 990 مليون متر مكعب يوميا

حجم إنتاج الغاز في إيران بلغ نحو 990 مليون متر مكعب يوميا
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن حجم إنتاج الغاز الخام في البلاد بلغ نحو 990 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن استهلاك الغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد في الأيام القليلة الماضية بسبب البرودة الشديدة، حيث تم استهلاك 700 مليون متر مكعب من الغاز في مختلف القطاعات يوميا.

العالم - إيران

وقال أوجي في تصريح صحفي على هامش زيارته إلى مدينة مشهد اليوم الأحد: إن استهلاك الغاز في البلاد بلغ رقماً قياسياً جديداً بسبب البرد غير المسبوق في الأيام القليلة الماضية، بحيث تم استهلاك 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير النفط الإيراني أنه خلال هذه الفترة بلغ متوسط ​​درجة الحرارة في 20 محافظة بالبلاد 10 درجات تحت الصفر وهو رقم غير مسبوق وأضاف أن: زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز جارية حاليا في ظل التدابير المتخذة والتصليحات الأساسية ومنصات إنتاج الغاز، وبناء عليه فقد بلغ إنتاج الغاز الخام 990 مليون متر مكعب وإنتاج الغاز الحلو من المصافي 848 مليون متر مكعب وهو رقم قياسي جديد.

وتابع وزير النفط: خلال الأيام القليلة الماضية، وبسبب البرد في مختلف محافظات البلاد ومنها المحافظات الشرقية فقد تم استهلاك ما يقرب من 700 مليون متر مكعب من الغاز في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية يوميا.

قال أوجي: إن الغاز انقطع عن بعض المدن والقرى في جنوب محافظة خراسان رضوي بسبب هبوط الضغط إثر ارتفاع استهلاك الغاز مقارنة بالعام السابق.

وقال وزير النفط: طبعا فإن الزملاء في شركة الغاز الوطنية والمحافظات يتابعون الأمر، كما اتخذت شركة التكرير والتوزيع إجراءات جيدة في هذا الصدد، من ضمنها إرسال الوقود السائل والنفط وأسطوانات الغاز والمدافئ النفطية والكهربائية.

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