الغاردين: جاسوس سعودي اطلق سراحه يعود لتهديد إحدى ضحاياه

العالم- السعودية

وكتب حساب مفتاح على تويتر:

صحيفة الغارديان البريطانية: إبراهيم الحصين، الذي عمل كجاسوس لنظام ابن سلمان؛ يعود لتهديد إحدى ضحاياه، بعد أن تم إطلاق سراحه من السجن في أمريكا، وترحيله إلى السعودية، حيث حُكم عليه بتهمة تهديد المعارضين السعوديين في أمريكا وكندا.

والحصين الذي كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أدانته المحكمة الفيدرالية في بروكلين نهاية نوفمبر الماضي بالتحرش ومحاولات التجسس على ستة ناشطات سعوديات، من حسابات وهمية تحت اسم سمر، وقد تم ترحيله إلى المملكة مطلع الشهر الجاري.

على الرغم من أن الحكم المخفف الذي أصدره القاضي على الحصين، البالغ من العمر 43 عاما، بالسجن شهرين وغرامة قدرها 4000 دولار يشترط موافقته على ترحيله من الولايات المتحدة مباشرة بعد اتمام حبسه. وأيضا على عدم تواصله مع أي من الناشطات السعوديات الستة اللواتي يقمن في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن الحصين اخترق وعده الصريح للقاضي وقام بمحاولة الاتصال بأحد الناشطات على أحد التطبيقات فور عودته إلى السعودية.