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العراق يترأس الاتحاد البرلماني العربي

العراق يترأس الاتحاد البرلماني العربي
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الأحد، أن بغداد ستستضيف أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة، اعتباراً من يوم 23 شباط ولغاية 26 شباط.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان: أن "العراق ترأس الاتحاد البرلماني العربي، حيث انتقلت رئاسة الاتحاد إلى العراق، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني".

وأضاف، أنه "ستستضيف بغداد اعتباراً من يوم 23 شباط ولغاية 26 شباط أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد".

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