العالم - آسيا والباسفيك

وأعرب خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة عن رغبة مشتركة مع مصر في توثيق العلاقات واستمرار التواصل على مستوى القيادتين.

الوزير الصيني دعا "الجانب الإسرائيلي للتوقف عن التحريض والاستفزاز تفاديا لأي تحرك أحادي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن الظلم الواقع على الفلسطينيين لا يجوز أن يستمر إلى أجل غير مسمى ولا يجوز المساومة على الحقوق المشروعة.

كما شدد على ضرورة أن يتمسك المجتمع الدولي بإنماء حل الدولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام وبذل الجهود الحميدة للمفاوضات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الوزير الصيني، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانغ.