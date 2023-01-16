الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صربيا: ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة

صربيا: ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير خارجية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، أن ما تشهده أوكرانيا في الوقت الراهن حرب عالمية ثالثة، نظرا لتشابه أحداثها، وتأثيرها على العالم.

العالم-اوروبا
وقال: "هذه حرب عالمية بكل خصائصها، لأن تداعياتها تؤثر على العالم بأسره، على الرغم من أن العمليات العسكرية تتم في مكان واحد فقط".

وأشار إلى أن جميع دول العالم تقريبا تتخذ جانبا في هذا النزاع، في الوقت الذي تظهر فيه مجموعات مختلفة من "الأصدقاء" في الأمم المتحدة.

وأكد أن بلغراد لا تريد الانضمام إلى أي من الفريقين، لأن هذا سيعني أنها ستصبح تلقائيا خصما لطرف دون آخر.

وشدد على أن صربيا لن تراجع موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا بناء على طلب دول ثالثة.

وأعلن سفير روسيا لدى صربيا، ألكسندر خارتشينكو، في وقت سابق أن موقف بلغراد السيادي في الحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

"الناتو" يعلن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب

انقطاع الكهرباء في أوكرانيا تحت قصف صاروخي روسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صربيا: ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة

مقتل 3 جنود سوريين بقصف شنته "النصرة"

مكتب نتنياهو يتسلّم طردا مشبوها

برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني

إصابة أكثر من 70 شرطيا خلال مواجهات مع المحتجين في لوتزيرات الألمانية

شاهد.. فشل الدستور الامريكي في تأمين السلام والحرية