بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟

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وفي غضون ذلك ، كان تجنيد افراد بمواقع مهمة من أهم جهود أجهزة الإستخبارات الأجنبية في جمع المعلومات الحساسة في إيران وفيما يلي ابرز هؤلاء الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني:

جيسون رضائيان

جيسون رضيان ، الذي عمل تحت ستار صحفي إيراني أميركي ، كان في وقت من الأوقات مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران ، حينما تم اعتقاله في 22 آب /أغسطس عام 2014 بتهمة التجسس وأنشطة الدعاية ضد الدولة. بعد 18 شهرًا من السجن اطلق سراحه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 مع 3 أميركيين آخرين كجزء من صفقة لتبادل السجناء. وتفيد تقارير بان رضائيان استطاع من خلال اختراق بعض المؤسسات الحصول على معلومات مهمة حول برنامج إيران النووي وطرق الالتفاف على العقوبات.

علي أشتري

حوكم علي أشتري بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني في عام 2008 وحكم عليه بالإعدام في 30 حزيران/يونيو من العام نفسه وتم إعدامه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. كونه خبيرًا في مجال الإلكترونيات ، تم تجنيده للعمل مع الموساد خلال إحدى رحلاته الخارجية ، وخلال عدة لقاءات مع ضباط استخبارات الموساد ، تلقى التدريب اللازم منهم. بسبب صلاته الواسعة في إيران ، في المجالات العسكرية ، عمل على جمع ونقل المعلومات للموساد.

عبد الرسول دري اصفهاني

عبدالرسول دري اصفهاني من الافراد الذين ارتبط اسمهم بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي). كان لديه تاريخ من العمل في الشركات العامة والخاصة ووصل إلى أعلى مستويات فريق التفاوض الإيراني وكممثل للبنك المركزي في مفاوضات الاتفاق النووي. حتى بعد انتهاء المفاوضات النووية ، حصل على شارة الخدمة من الدرجة الثالثة من رئيس الجمهورية آنذاك.

شهرام أميري

شهرام أميري ، الذي عمل باحثًا ومتخصصًا في النظائر المشعة الطبية بجامعة "مالك الاشتر" للتكنولوجيا التابعة لوزارة الدفاع ، اختفى أثناء أداء فريضة حج العمرة في حزيران /يونيو 2009 ، وبعد حوالي 13 شهرًا ، وبعد نشر عدة مقاطع فيديو بتصريحات متناقضة عنه. راجع مكتب رعاية المصالح الايرانية في اميركا بتاريخ 13 تموز / يوليو 2010 ، وعاد إلى إيران بعد يومين. بعد عودته إلى إيران تم اعتقاله وتبين أنه بسبب وصوله إلى معلومات "سرية" و "سرية للغاية" للدولة، قام بالتواصل مع أجهزة التجسس الأميركية وزودهم بمعلومات حيوية عن البلاد. تم إعدامه في طهران في آب /أغسطس 2016.

جلال حاجي زوار

تم القبض على سيد جمال (سياوش) حاجي زاور (جلال حاجي زوار)، الذي كان ناشطًا كموظف متعاقد في المنظمة الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع ، في 5 ايلول/ سبتمبر 2017 ، مع زوجته السابقة ، بتهمة التجسس لصالح الحكومة الأميركية. وبعد متابعة الإجراءات والحكم عليه بالإعدام ، تم اعدامه في تموز/يوليو 2019. تم رصده واعتقاله من قبل جهاز الاستخبارات بوزارة الدفاع ، واعترف خلال التحقيق معه بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الاميركية مقابل أموال. وثبتت الجريمة بالعثور في منزله على وثائق ومستندات وأجهزة تجسس.

محمود موسوي مجد

محمود موسوي مجد ، الذي اعتقل وحكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة التعاون مع اجهزة استخبارات اميركا والكيان الصهيوني، تم اعدامه في تموز / يوليو 2020. ادين بجمع ونقل معلومات سرية عن القوات المسلحة ، بما في ذلك قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري، إلى اجهزة استخبارات اميركا والكيان الصهيوني مقابل الحصول على مبالغ مالية. كانت إحدى اتهامات موسوي مجد أنه كان يطلع وكالة المخابرات المركزية الاميركية والموساد باماكن تواجد واقامة الشهيد سليماني وبعض قادة الحرس الثوري.

علي رضا اكبري

كان قد تولى فيما سبق مسؤوليات في وزارة الدفاع وعمل مستشارا في المفاوضات النووية. تم اعتقاله قبل 3 اعوام واعترف بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية وبعد ادانته بالتجسس تم اعدامه قبل عدة ايام.