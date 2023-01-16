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أسير أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار

أسير أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف أسير حرب أوكراني صباح اليوم الاثنين، عن" مشاركة مرتزقة أجانب في معارك مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

العالم- الأزمة الأوكرانية

وحسب وكالة "سبوتنيك"، ذكر الأسير الأوكراني أن" هناك ما لا يقل عن تسعة مرتزقة أمريكيين في سوليدار، حيث جاء عدد كبير منهم إلى المنطقة وهم يتحدثون بلغة ليست باللغة أوكرانية".

وأوضح الجندي الأوكراني المعتقل أنه" ميّز الأمريكيين عن البولنديين كونه يعلم اللغة البولندية وقليلًا من الإنجليزية"، مؤكدا على" وجود تسعة أمريكيين وكانوا ضمن الوحدات الهجومية ومسلحين ببنادق أمريكية الصنع".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني،" تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار".

ووصفت الدفاع الروسية" تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها".

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أسير أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار

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