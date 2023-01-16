زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

العالم- أسيا والباسفيك

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 409.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 29.001 شمالا، وخط طول 139.347 شرقا.

ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كان آخر زلزال ضرب اليابان في 10 أغسطس/آب 2022 بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.