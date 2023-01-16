هرتسي هليفي يبدأ مهامه رئيساً لأركان جيش الاحتلال اليوم

العالم- الاحتلال

جاء ذلك خلفا لأفيف كوخافي الذي شهدت فترته تعزيز قوة السلاح التكنولوجي وحرب السايبر، وتعزيز قوات سلاح الجو والوحدات التكنولوجية على حساب القوى البشرية القتالية.

وسيجد هليفي، اليوم، نفسه في أوج عاصفة سياسية، بفعل محاولات الائتلاف الحكومي تقليص صلاحيات الجيش، وإخراج وحدات حرس الحدود من الجيش لصالح ما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وإخراج الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة من صلاحيات الجيش ووزير الأمن، تقليدياً، لصالح الوزير الإضافي في وزارة الأمن، بتسليئيل سموطريتش، الذي تم تعيينه وزيراً ثانياً في وزارة الأمن.

ويستلم هليفي قيادة الجيش اليوم الإثنين وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة والقدس، تحت مسمى "كاسر أمواج" الذي أُطلق في مارس/آذار من العام الماضي.

هليفي من مواليد 1967، وسيكون رئيس الأركان الـ23 لجيش الاحتلال. و اشار موقع "العربي الجديد" ان هليفي عُين قبل ثلاثة أعوام نائباً لرئيس الأركان، وشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية (قطاع غزة)، وكان قائداً لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وقائد "عصبة الجليل".