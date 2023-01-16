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مدير عام مطار صنعاء الدولي:

حركة مطار صنعاء طيلة سنوات العدوان لا تساوي حركة شهرين في الوضع الطبيعي

حركة مطار صنعاء طيلة سنوات العدوان لا تساوي حركة شهرين في الوضع الطبيعي
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن حركة مطار صنعاء طيلة سنوات العدوان الثمان لا تساوي حركة شهرين فقط في الوضع الطبيعي عام 2014م.

العالم-اليمن

وأوضح الشايف، أن عدد الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء طيلة 8 سنوات لم تتجاوز 1276 رحلة جوية مقارنة بـ20 ألف رحلة خلال عام 2014 فقط.

وأضاف أن عدد المسافرين خلال سنوات العدوان الثمان لم يتجاوز 162 ألف مسافر مقارنة بمليون و900 ألف مسافر خلال العام 2014 فقط.. مشيرا إلى أن كمية الشحن الجوي خلال سنوات العدوان الثمان لم تتعد 721 طنا مقارنة بـ16177 طنا خلال العام 2014 فقط.

وقال الشايف إن مطار صنعاء الدولي كان يستقبل يوميا خلال العام 2014 نحو 50 رحلة لـ14 شركة ناقلة، ويصل ويغادر منه 5 آلاف مسافر يوميا.

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مدير عام مطار صنعاء الدولي: حركة مطار صنعاء طيلة سنوات العدوان لا تساوي حركة شهرين في الوضع الطبيعي

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