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الدفاع الإيرانية: الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعداً في وزارة الدفاع

الدفاع الإيرانية: الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعداً في وزارة الدفاع
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الدفاع الايرانية، اليوم الاثنين، في بيان ان الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعداً في وزارة الدفاع.

العالم - ايران

وتم تنفيذ حكم الاعدام بحق علي رضا أكبري، الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بجريمة الفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح المخابرات التابعة للحكومة البريطانية، مقابل تلقيه راتب مليون و 805 ألف يورو و 265 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب المرسوم الصادر ، فإن الأعمال المدان في السنوات الماضية ضد الأمن القومي للبلاد، والتجسس لمصلحة بريطانيا، والاتصالات مع جهاز التجسس MI6 ، وعدد اللقاءات المكثفة مع ضباط استخبارات العدو في دول مختلفة وفترة طويلة التجسس، من الأمثلة على الجريمة الجسيمة التي ارتكبها ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

يتبع..

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