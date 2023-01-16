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تغيب المعارضة وفساد العائلة الحاكمة

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

تغيب المعارضة عن الحياة السياسية هي استراتيجية النظام البحريني الذي يسخر القوانين التي صاغها على مقاس اهدافه.

العالم - حديث البحرين

وتغيب المعارضة دائما يكون مدعوما بالاتهامات الباطلة والكيدية بحقها لتنفيذ استراتيجية الاقصى والالغاء، فالنظام في البحرين ليس نظاما عائليا ديكتاتوريا فحسب وانما يلعب دورا وظيفيا ايضا لدى اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ايضا لتهميش الشعب البحريني الذي تتعارض اهدافه الوطنية والحقوقية والانسانية مع اهداف النظام البحريني.

طبعا لا ينحصر عمل النظام في تغيب المعارضة واضعافها في الواقعين السياسي والحقوقي بل يتعدى ذلك الى استهداف الشعب البحريني ككل وذلك من خلال افقاره وسحق الطبقات الاجتماعية مقابل استشراء فساد العائلة الحاكمة ونهب ثروات البلاد وتبدديها على الهوايات والاستشمارات الخاصة.

وأبرزت مؤسسة "فنك" الاوروبية واقع تغيب المعارضة عن الحياة السياسية في البحرين بعد ان حل النظام أكبر جمعيتين وهما "الوفاق" و"الوعد" والتي كانتا تمثلان جناجي المعارضة الاساسيين.

وقالت فنك ان السلطات البحرينية اقصت المعارضة وشلت قدرتها على الحركة على مراحل ووجهت اليها مجموعة من التهم التي شملت التبعية للخارج ونشر الارهاب والتطرف وتعريض السلم الاهلي للخطر، كما اعتقلت ناشطين ورموز المعارضة الاساسيين اذ هناك ما يقارب 4500 سجين سياسي في المعتقلات البحرينية في الوقت الراهن وذلك وفق المركز البحريني لحقوق الانسان.

وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته تغيب المعارضة وفساد العائلة الحاكمة في البحرين مع كل من الأمين العام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، ونائب الأمين العام جمعية العمل الاسلامي في البحرين عبدالله الصالح.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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