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بائعة الشاي السعودية.. شاهد حال الناس في عصر ابن سلمان!

بائعة الشاي السعودية.. شاهد حال الناس في عصر ابن سلمان!
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد سيدة سعودية جامعية تبيع الشاي للزبائن في شوارع الرياض بحثا عن لقمة العيش.

العالم- السعودية

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل وخاصة موقع تويتر في السعودية مع القضية، وعبروا عن إنزعاجهم مما وصلت له ظروف الكثير من السعوديين والسعوديات في عصر ولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب الباحث والناشط المهتم في الشؤون السياسية للدول الخليجية فهد الغفيلي في تغريدة على تويتر تعليقا على الفيديو:

هل يرضى ابن سلمان أن تعمل نساءه في الطرقات كما تعمل نساء المملكة؟!

للمعلومية: هذه المرأة خريجة جامعية.

الغفيلي

وفي السياق، كتب الكاتب والصحفي السعودي تركي الشلهوب في تغريدة:

ماذا لو سخر ابن سلمان أموال الدولة لتنمية المواطن وتحسين البنية التحتية، ولخدمة الإسلام والمسلمين، بدل أن يسخرها للحفلات والرقص والتجسس على المواطنين وتبييض سمعته السوداء، ولمحاربة الإسلام والمسلمين؟

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بائعة الشاي السعودية.. شاهد حال الناس في عصر ابن سلمان!

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