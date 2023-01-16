المنتخب العراقي يتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على قطر+فيديو والصور

العالم-العراق

وجاء الهدف الاول لمنتخب العراق في الدقيقة 18 عن طريق إبراهيم بايش وتمكن عمرو سراج من معادلة النتيجة للمنتخب القطري في الدقيقة 29 من خطأ دفاعي قبل ان يتمكن أيمن حسين من اضافة الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 43 من الشوط الاول .



وفي الشوط الثاني فرض المنتخب العراقي سيطرته على منطقة الوسط الا ان هجماته على المرمى لم تكن بالدقة المطلوبة نتيجة تسرع اللاعبين يضاف لها براعة الحارس القطري مشعل برشم الذي ابعد اغلب الكرات عن مرماه وخاصة رأسية أيمن حسين التي حولها الى ركنية .



ومع تبادل المحاولات وكثرة إشهار البطاقات الصفراء من قبل الحكم الصيني مانينج ضد لاعبي الفريقين ومدرب قطر برونو ، سنحت للفريق القطري عدة فرص في بداية الشوط الثاني، أخطرها محاولة عمرو سراج التي ردتها العارضة فيما أهدر ضرغام إسماعيل فرصة لمضاعفة النتيجة وكاد أمجد عطوان أن يضاعف النتيجة في اللحظات الأخيرة لولا غياب التركيز لتمر كرته بجوار القائم الأيسر.



وسيلاقي المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل الفائز من مبارة اليوم بين المنتخبين العماني والبحريني .