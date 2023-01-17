مصر تلجأ إلى الصين لإيجاد تسوية حول 'سد النهضة'

العالم- مصر

وأجرى الوزير الصيني زيارة إلى القاهرة ضمن جولة أفريقية بدأها في 9 يناير/كانون الثاني الحالي. ولفت تشين، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره المصري سامح شكري، إلى أنه بحث "مع مصر قضايا المنطقة، مع التشديد على احترام عدم التدخل في شؤون الدول".

ومن جهته، لفت شكري إلى أن "المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية وتطوراتها مع الدور الصيني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني".

كما أكد أنه "جرى التطرق مع الوزير الصيني إلى ملف سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ورفض الإجراءات الأحادية، والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، الوزير الصيني. ولفت بيان صيني إلى أن السيسي "شدد خلال اللقاء على أن مصر ستواصل التمسك الصارم بمبدأ صين واحدة".

وشهد ملف سد النهضة، خلال الفترة الماضية، نشاطاً دبلوماسياً من الجانب المصري. وعلمت "العربي الجديد" أن مفاوضات مصرية صينية جرت في السعودية على هامش القمة العربية الصينية التي استضافتها الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضح دبلوماسي في الجامعة العربية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لقاءً مصرياً صينياً رفيع المستوى، جرى بمشاركة شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل". ولفت إلى أن هذا اللقاء "تناول مجمل العلاقات بين مصر والصين، قبل أن يركز بشكل أساسي على ملف أزمة سد النهضة، الذي سبق أن كان محل نقاشات متعدد بين القاهرة وبكين".