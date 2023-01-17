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باشتباك مسلح مع الجيش السوري..

هلاك عنصر فرنسي لفرقة الغرباء المبايع للقاعدة في ريف إدلب

هلاك عنصر فرنسي لفرقة الغرباء المبايع للقاعدة في ريف إدلب
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان مصادر محلية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أكدت مقتل أبو حمزة الفرنسي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية وأحد أعضاء ما يسمى بـ"تنظيم فرقة الغرباء" الارهابي المبايع لتنظيم القاعدة، باشتباكات مع الجيش السوري.

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان، ان القتيل يقيم في إدلب بعد دخوله سورية عبر تركيا قبل أكثر من 5 سنوات، وقد قتل نتيجة إصابته بطلق ناري برأسه خلال الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري وتنظيم جبهة النصرة، عند خطوط تماس جبل الزاوية إثر عملية تسلل للأخيرة أحبطها الجيش وكبد الإرهابيين خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن زملاء أبو حمزة الفرنسي، دفنوه في إحدى قرى جبل الزاوية يرجح أنها بليون وبالقرب من نقطة مراقبة للجيش التركي.

يذكر أن تنظيم فرقة الغرباء الإرهابي، الذي تأسس سنة 2013 وينحدر معظم إرهابييه من فرنسا وبلجيكا وبعض الدول الإفريقية، ينشط في جبهات إدلب، وعلاقته وطيدة مع النصرة فرع القاعدة في سورية، والذي سبق أن اعتقل متزعمه السنغالي- الفرنسي عمر ديابي المسمى عمر أومسن الذي ترعرع في مدينة نيس الفرنسية.

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