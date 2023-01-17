الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الروسي يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

وزير الدفاع الروسي يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من 2023 وحتى عام 2026.

العالم - روسيا

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده الوزير حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، وأشار إلى أن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026.

وقال شويغو: "تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023-2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

رئيس صربيا: واشنطن تسخّر كافة جهودها لمواجهة روسيا

شاهد.. هكذا وصف الرئيس الشيشاني الحرب في أوكرانيا

مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر تلجأ إلى الصين لإيجاد تسوية حول 'سد النهضة'

ليبيا: 'صالح' يتوقع إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر المقبل

شمخاني: التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية

وزير الدفاع الروسي يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

قبل الإفراج عنه بـ40 ساعة الاحتلال ينقل الأسير ماهر يونس بشكل مفاجئ من سجن النقب لجهة مجهولة