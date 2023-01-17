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وزارة المغتربين تدين مقتل يمني على يدي مسلحين سعوديين في الرياض

وزارة المغتربين تدين مقتل يمني على يدي مسلحين سعوديين في الرياض
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة شؤون المغتربين مقتل المغترب اليمني خالد علي السمني على أيدي مسلحين سعوديين خلال السطو على محله في الرياض.

العالم - اليمن

ووفق وكالة "سبأ" قالت الوزارة في بيان: إن" خالد علي السمني من أبناء مديرية حزم العدين بمحافظه إب قُتل بإطلاق النار عليه من قبل أربعة مسلحين سعوديين أثناء السطو على محله التجاري ومحاولة نهب أمواله في الرياض" .

وإذ استنكر مواقف مجلس الأمن الدولي التي توفر الغطاء لارتكاب السعودية جرائمها بحق المدنيين، طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي ضد المقيمين اليمنيين، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة.

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