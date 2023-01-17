بتوجيه من السوداني.. توقيع وثيقة السياسات العامة للتعايش السلمي

العالم - العراق

وتهدف الوثيقة التي وقعت من (مسيحيين، ,أيزيديين، ومسلمين، وشبك، وتركمان وغيرها من الأقليات) لتعزيز السلام والتآلف بين جميع مكونات أهالي الناحية التابعة لسهل نينوى، حيث تم ذلك بحضور أكثر من 150 شخصية من أهالي بعشيقة وبرعاية منظمة UNDB ومنظمة النجدة الشعبية "الباو".

وأكد مستشار رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أننا عقدنا اجتماعاً مع مدير ناحية بعشيقة ومدير الشرطة واستمعنا الى شكاوى المواطنين وطلباتهم"، مشيراً الى أنه "سيتم استكمال هذه الوثيقة للمبادئ في بقية مناطق سهل نينوى وصولاً الى سنجار ومنطقة الحويجة في كركوك".