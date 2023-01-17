الحرس الثوري يجري مناورات في الخليج الفارسي بنجاح

العالم - ايران

وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الادميرال "علي رضا تنكسيري"، اليوم الثلاثاء في مناورة القوة البحرية للحرس الثوري التی تحمل اسم الشهيد "نصرالله شفيعي"، صواريخ كروز البحرية في فئات مختلفة وطائرات بدون طيار ذات أهداف متعددة ومحددة، وأنظمة ذكية بدون طيار، وإطلاق صواريخ طائرات الهليكوبتر، عرضت أداء جيد للغاية.

وأكد أنه في المناورة تم اکمال جميع المراحل التشغيلية بجدول زمني محدد قائلا: إن هندسة القوة القتالية تم تصميمها وبنائها على أساس التهديدات والأنشطة العسكرية للعدو، وتم إنتاجها وإعادة إنتاجها من قبل علمائنا و شبابنا، وهي وطنية بالكامل موکدا لسنا بحاجة إلى أي جهة أجنبية في هذا المجال ونحن مستقلون ومكتفون ذاتيا تماما.

وقارن الادميرال تنكسيري هذه المناورة بالمناورة السابقة مضيفا: اننا شهدنا مناورة ناجحة جرت خلالها القتال السطحي للسفن الهجومية وإطلاق صواريخ كروز البحرية وألغام على نطاق واسع الى جانب إطلاق صواريخ كروز البحرية في وقت واحد من منطقتين جغرافيتين مختلفتين إلى هدف محدد.

واشار الى الاستعدادات الشاملة للقوات البحرية وحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز وتاثيرها على ضمان الأمن فيها وقال أن القوى خارج المنطقة تدرك جيدا استعدادات قواتنا للتصدي بحزم لأي تهديد ومغامرة .

واعتبر تنوع وحجم النيران والانفجارات على شواطئ الخليج الفارسي لتجسيد القوة الدفاعية واستخدام الأسلحة الذكية لمهاجمة وتدمير القواعد والمنشآت البحرية للعدو والتنظيم الكامل لها من ميزات هذه المناورة.