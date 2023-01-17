مباحثات سورية عمانية في مسقط لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

العالم - سوريا

وخلال اللقاء بين الجانبين وصف الخليلي العلاقات السورية- العُمانية بالأخوية والمتجذرة، وأن الجانب العُماني الشقيق يولي كل الأهمية لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قدم السفير ميا عرضاً عن آخر مستجدات الأوضاع في سورية، وخاصة ما يتعلق منها بالممارسات غير الشرعية التي يقوم بها الاحتلالان الأمريكي والتركي، والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

حضر اللقاء الوزير المستشار فتوح قدسية، ومن الجانب العماني محمد النعماني مدير مكتب رئيس مجلس الدولة.