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نحو 40 دولة تحض الاحتلال على رفع إجراءاته العقابية ضد السلطة الفلسطينية

نحو 40 دولة تحض الاحتلال على رفع إجراءاته العقابية ضد السلطة الفلسطينية
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعت نحو 40 دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي فرضها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة بالأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- فلسطين

ففي 30 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي رد انتقامي أعلنت تل ابيب في 6 يناير عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.

وفي بيان أكدت نحو 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن قلقها العميق حيال قرار حكومة الإحتلال فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة إلى المحكمة.

وقال البيان: "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وإيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في بيان "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.

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نحو 40 دولة تحض الاحتلال على رفع إجراءاته العقابية ضد السلطة الفلسطينية

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