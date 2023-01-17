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بانوراما: مناورات ايرانية في الخليج الفارسي وعبد اللهيان يبحث في أنقرة ملفات إقليمية ودولية

بانوراما: مناورات ايرانية في الخليج الفارسي وعبد اللهيان يبحث في أنقرة ملفات إقليمية ودولية
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اجراء القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات واسعة في مياه الخليج الفارسي.

خاص بالعالم

واستخدمت في هذه المناورات التي جرت في مناطق بمحافظتي هرمزغان وبوشهر جنوبي البلاد منظومة صواريخ كروز بحرية من عدة فئات، كما تم إطلاق صواريخ وقذائف من سفن هجومية واستخدام مسيرات قاذفة عالية الدقة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني تناول.. اجراء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان زيارة الى العاصمة التركية أنقرة حيث ناقش مع كبار المسورلين الاتراك العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية منها الوضع السوري والحرب في أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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