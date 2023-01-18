شاهد.. الضغوط الدبلوماسية على ايران بعد فشل اعمال الشغب

خاص بالعالم

كما أشرنا آنفا وذكرنا بأن الدول الغربية التي ترى الآن أن فرصة نشر الفوضى والاضطرابات قد ضاعت من بين يديها، نرى أنها اتخذت اليوم مسارًا جديدًا لزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية من خلال تغيير استراتيجيتها.

وفي هذا السياق يستخدم اللاعبون الرئيسيون في هذا المشهد أساليب وطرقًا مختلفة لأضفاء طابع عملي على أهدافهم وتفعيلها على أرض الواقع.

ومن ضمن ذلك إقامة تجمعات حتى ولو قليلة العدد مناهضة لإيران في الخارج وصولاً إلى فرض إجراءات حظر جديدة على الأفراد والمنظمات الإيرانية وإصدار البيانات.

ترى ما هي جوانب وأوجه ممارسات الضغط الدبلوماسي على ايران؟



يستضيف برنامج "من ايران" ضيف الحلقة: سعيد آجرلو، خبير الشؤون السياسية من طهران لتسليط مزيد من الضوء حول موضوع ملف هذه الليلة.

- ترى ما هي الصلة بين الضغوط الدبلوماسية وأعمال الشغب في الشوارع؟ هل من الممكن تخيل أية مباديء مشتركة بين هذين الجانبين؟

- دعم المشاغبين واستدعاء السفراء وإصدار البيانات كانت من بعض الإجراءات الأخيرة التي اعتمدها الغربيون في سياستهم، إلى أي مدى يمكن رؤية سابقة لمثل هذه الإجراءات في الساحة الدولية؟

- هل يسعى الغرب على وجه التحديد إلى إقصاء القنوات الدبلوماسية؟

- يعتزم البرلمان الاوروبي التصويت على قرار مناهض لايران يوم الخميس. ما هي قراءتكم لمدى فعالية هذه الأجراءات وما هو مدى جانبها الاستعراضي؟

- نسمع اليوم الكثير عن إثارة قضية حظر قوات حرس الثورة الاسلامية. ترى ما الذي يسعى إليه الغرب من وراء ذلك؟

- في الآونة الأخيرة، كان هناك العديد من المواضيع الإخبارية الملفقة التي أثيرت بشكل متكرر. بما في ذلك اكتشاف طرود مشبوهة قيل أنها متعلقة بإيران وحالات مماثلة، ما هي وجهة نظركم بشأن هذا الاسلوب الذي تطرحه وسائل الإعلام؟

- ما هي قراءتكم لمستقبل المفاوضات النووية في ظل التطورات الحالية والنهج الذي يعتمده الغربيون في الوقت الراهن؟