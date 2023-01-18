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تركيا تسرع في تجهيز البنية التحتية لـ’منصة الغاز’

تركيا تسرع في تجهيز البنية التحتية لـ’منصة الغاز’
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعمل على تسريع مشروع بناء البنية التحتية المخصصة لمنصة الغاز الدولية المقرر إقامتها في البلاد.

العالم - تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادرها أن تركيا سرعت من أعمال البنية التحتية اللازمة لتحويل البلاد إلى منصة دولية للغاز، حيث دخلت وحدة إعادة الغاز العائمة الثالثة في تركيا البحر الأبيض المتوسط وسيتم استخدام الوحدة العائمة في محطة "LNG" في بوتاس في خليج ساروس في بحر إيجه قبالة الساحل الأوروبي لتركيا لأغراض البناء.

وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.

ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.

وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.

وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.

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تركيا تسرع في تجهيز البنية التحتية لـ’منصة الغاز’

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