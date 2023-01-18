أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 18 يناير 2023

جوان ..

صواريخ حركة أنصار الله تجبر الرياض على الإذعان لتمديد الهدنة باليمن.

وطن امروز ..

إنتصار كبير لحركة أنصار الله .. السعودية تذعن لشروط صنعاء بشأن وقف إطلاق النار.

ابرار ..

إختبار صواريخ كروز في مناورات قوات حرس الثورة البحرية الضخمة في الخليج الفارسي.

اطلاعات ..

ردود فعل حادة للإطار التنسيقي إزاء تصريحات السوداني بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق.

جمهوري اسلامي ..

محافل إعلامية صهيونية تتوقع الإعلان عن إقامة علاقات بين الرياض وتل أبيب قريبا.

سياست روز..

أزمة هجرة معاكسة تعصف بالكيان الصهيوني إلى جانب أزماته السياسية والإجتماعية المتفاقمة.

خراسان ..

ريشي سوناك يعلن الحرب على الإحتجاجات والإضرابات في بريطانيا بلائحة توسع صلاحيات الشرطة.

كيهان ..

وثائق سرية بلندن تكشف تلقي نواب بمجلس العموم البريطاني رشاوى من النظام البحريني.

رسالت ..

القوات الأمريكية في سوريا تجري مناورات بالذخيرة الحية وسط قرى وبلدات منطقة الحسكة.

اعتماد..

فشل السويد وفنلندا في إجتياز العقبة التركية بمسار الإنضمام لعضوية حلف الناتو.

ارمان ملي ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض فتح تحقيق في قضية ضبط وثائق سرية بمنزله.

مردم سالاري ..

تزايد الإنتقادات الداخلية لبايدن, وتصاعد الجدل بين الأغلبية الجمهورية بالكونغرس والبيت الأبيض.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( العراقيون يتصدون لدعم السوداني لبقاء القوات الأمريكية ) ..

تحدثت محافل سياسية مقربة من الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق عن قرب عقد اجتماع خاص لقادة هذه الاحزاب وتيارات المقاومة العراقية لاتخاذ موقف حازم تماما ازاء تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة الداعية لبقاء القوات الامريكية في العراق .

"محافل الإطار التنسيقي نفت وجود أي توجه لإعادة النظر في قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الأمريكية بالكامل من العراق "

ان هذه الاجواء تعني ان السوداني مقبل على مواجهة عاصفة رفض سياسي وبرلماني واسعة النطاق لتصريحاته المفاجئة الاخيرة التي برر فيها رؤيته الداعية لبقاء القوات الامريكية باستمرار الخطر الداعشي .

ان رئيس الوزراء العراقي يواجه اليوم انتقادات داخلية متزايدة تتهمه بتجاوز حدود صلاحياته بمحاولة نقض قرارات سيادية تم حسمها برلمانيا وشعبيا .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( اليد البريطانية المخضبة بدماء الشعب البحريني ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

كشفت وثائق سرية مسربة في بريطانيا عن تلقي نواب بمجلس العموم رشاوى من النظام البحريني في فضيحة كبرى .

"موقع بحرين ليكس نقل عن محافل إعلامية بريطانية أن الوثائق تثبت تلقي نواب مئآت آلاف الدولارات من البحرين عبر بنوك خارجية"

ومهمة هؤلاء النواب وهم من حزب المحافظين الحاكم التعتيم على جرائم النظام الخليفي بالبحرين بالثناء على ديمقراطية لاوجود لها في هذا البلد للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها هذا النظام بحق المواطنين من قتل واعدامات غير قانونية واعمال تعذيب في السجون.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (الهزات الإرتدادية للحرب الأوكرانية)..

اتسمت استقالة وزيرة الدفاع الامانية كريستين لامبرشت بالغموض خاصة وان انتخابها لهذا المنصب من قبل المستشار الالماني ارتبط بمشروع طموح لتعزيز القدرات العسكرية الالمانية وتوسيع الدعم العسكري لاوكرانيا .

"تزامن هذه الإستقالة مع تصاعد الرفض الداخلي لعزم برلين على إرسال دبابات لوبارد لأوكرانيا زاد من إحتمال إرتباطها بالحرب الأوكرانية"

خاصة في ظل تقارير عسكرية داخلية حذرت من اقتراب مخازن السلاح والذخيرة بالمانيا من النفاد بسبب توسيع الدعم العسكري لاوكرانيا. ان المستشار شولتز قد يواجه ضغوطا كبيرة من البرلمان وسط مخاوف من تعريض قدرات المانيا الدفاعية للخطر بسبب اندفاعه المحموم لدعم اوكرانيا .

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن خطط ومشاريع التسلح الطموحة في اليابان في مقالها (المحرم الذي كسره بايدن)..

بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية امضت اليابان وثيقة استسلام للحلفاء من بين بنودها عدم تشكيل جيش والاكتفاء بقوات دفاع وطني وشرطة, وعلى مدى عقود اتكـأت اليابان عسكريا على وجود قواعد عسكرية امريكية ضخمة فوق اراضيها, لكن حدث تطور كبير مغاير لتلك الوثيقة التأريخية منذ اسابيع..

"اليابان صادقت على ميزانية عسكرية ضخمة للغاية معلنة عزمها على تصنيع وشراء صواريخ بالستية وطائرات وبوارج حربية متطورة".

ان ادارة بايدن اعطت الضوء الاخضر لايقاظ بعبع العسكريتارية اليابانية مرة اخرى في اطار استراتيجيتها التي تستهدف ايجاد تكتل اقليمي دولي مقابل الصين وكوريا الشمالية في شرق اسيا والمحيط الهادئ. في الواقع كسر بايدن تابو عودة العسكريتريا اليابانية التي تحمل تهديدات جدية لجيرانها وحتى للعالم.

افتاب يزد ..

سلطت صحيفة افتاب يزد الضوء على تاكيد محافل اعلامية صهيونية على ( إتساع دائرة العلاقات بين السعودية والكيان) وجاء في تقرير للصحيفة ..

ازاح مراسل صحفي " اسرائيلي " ينشط في العاصمة السعودية الرياض الستار عن توفير السلطات السعودية تسهيلات لرجال اعمال من الكيان الصهيوني وعن وجود اتصالات واعمال تنسيق بين مسؤولين سعوديين وصهاينة على مدى الاسابيع الاخيرة الماضية .

"الصحفي انريكي تسيمرمن يرى أن هذه الإتصلات وأعمال التنسيق مؤشر على قرب إقامة علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب"

الى جانب ذلك تقول محافل سياسية بتل ابيب ان الكيان يشعر بالامتنان للسعودية على دورها الرئيس في تشجيع بلدان عربية على الاعتراف "باسرائيل" عام 2020 . وحسب هذه المحافل لايبدو ان للسعودية شروطا كبرى بشأن الاعتراف بالكيان , وهناك ملاحظات سعودية متحفظة بشأن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية وبشأن حفظ الوضع الراهن الخاص بالاشراف على ادارة المسجد الاقصى وهذا كل شيئ بالنسبة للسعودية بشأن فلسطين والقضية الفلسطينية.