حكومة إبن سلمان تختطف الناشط الحقوقي محمد فهد القحطاني

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وكتب الناشط سلمان الخالدي في حسابته به تويتر: "اختطاف الناشط الحقوقي عضو #حسم محمد فهد القحطاني من قبل حكومة المدعو (محمد سلمان) بعد إنهاء حكم بالسجن عشر سنوات كشف دجل وحقيقة القائد الناهض، إلى قائد إغتيال حقوق شعبه وأمواله..ومعتقلي الرأي من يحترم هذا النظام الغير شرعي فهو إنسان لا كرامة له. -من لقاء الأمس على قناة المستقلة".

يذكر أن محمد فهد مفلح القحطاني (مواليد 1965 أو 1966) أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.

في 9 مارس 2013، حكم على القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات والمنع من السفر 10 سنوات أخرى بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان في ما يُعرف بمحاكمة حسم.