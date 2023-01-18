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بالفيديو.. الجيش اللبناني يمنع جرافة إسرائيلية من خرق الخط الأزرق

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

‏سُجّل اليوم استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية قيام احدى الجرافات الاسرائيلية بخرق الخط الأزرق، حيث مدت الآلية رافعتها في اتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة "المطلة" للقيام بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.

العالم - لبنان

وفي التفاصيل شاركت دبابتان اسرائيليتان من نوع "ميركافا" في الاستنفار، فيما حضرت قوات "اليونيفيل" وجرت اتصالات مكثفة بين الطرفين لتخفيف التوتر.

واجبر الجيش اللبناني قوات الاحتلال على وقف العمل عند حدود مستعمرة "المطلة" ومنع خرقها الخط الأزرق.

من جهته، نشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" لقطة فيديو للجرافة الاسرائيلية وكيفية خرقها الخط الازرق لتنظيف الارض قرب السياج، قائلا إن "الجرافة الإسرائيلية المعادية على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني لضمان عدم خرقها للخط الأزرق" (شاهد الفيديو مرفقا).

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