أجواء من التفاؤل تخيم على الحراك الدبلوماسي في صنعاء

العالم – خاص بالعالم

مؤشرات إيجابية خلقها الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف الذي تشهده صنعاء مؤخرا، ومنها لقاءات المبعوث الأممي هانس جروندبرغ مع القيادات السياسية، وما سبقها من مباحثات أجراها الوفد العماني.. فالنقاشات بحسب الجانب اليمني تمحورت حول مقترحات جديدة تتعلق بتجديد الهدنة، وتحمل أفكارا إيجابية لمعالجة الملف الإنساني..

وتركزت المحادثات الأخيرة للمبعوث الدولي في صنعاء حول ملفات حاسمة، منها تجديد الهدنة وقضية المرتبات وآليات رفع الحصار ومنع التدهور الاقتصادي وخفض التصعيد العسكري خلال لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين وصفها جروندبرغ بالإيجابية، وأكد أن الملف اليمني قد يشهد خطوة محتملة لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ سنوات..

تكرار فشل التفاهمات السابقة هو ما يقلق صنعاء كما يبدو، في وقت تتحدث المعلومات عن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق جديد سيمثل مقدمة لحوار سياسي شامل، وتتركز مضامينه حول إعلان هدنة في اليمن لفترة طويلة، مع ترتيبات لحلحلة الملف الإنساني وفق مطالب وشروط صنعاء.

كل المؤشرات تشير أن العملية التفاوضية اليمنية تشهد تقدما ملحوظا بعد أشهر من التعقيدات، ما يعني دخول ملف الأزمة مرحلة جديدة يأمل منها أن تكون المفتتح لانفراجة دائمة مع تطبيق نتائج الاتفاقات دون عوائق.