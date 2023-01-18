مجلس نواب العراق يعلن أسماء أعضاء اللجان النيابية المصوت عليهم اليوم

العالم - العراق

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان لها إن الأسماء جاءت كالتالي:

اللجنة المالية

عطوان العطواني وفيصل النائلي ومعين الكاظمي وعدي عواد وثامر ذيبان وسعد توبي وفالح الساري ومصطفى خليل الكرعاوي ومصطفى سند ومحمد نوري عزيز وحسين مؤنس وعدنان الزرفي ومصطفى أحمد عرسان وفلاح حسن زيدان ومضر الكروي وأحمد مظهر الجبوري وهيثم الزهوان ومحاسن حمدون ومثنى السامرائي وإخلاص الدليمي وخليل غازي حسن ونرمين معروف وجمال كوجر.

لجنة الأمن والدفاع

عباس الزاملي ومهدي تقي آمرلي وأحمد رحيم الموسوي وجواد البولاني ومحمد رسول وطالب اليساري ووعد محمود القدو وعلي حسن الساعدي وياسر إسكندر وتوت وحسين هاشم العامري وحيدر المحياوي وعلاوي نعمة وخالد سلطان ونايف الشمري وكريم يوسف ولطيف مصطفى وأحمد مهند وخالد العبيدي وصكبان يوسف وعمر صالج عمر وبيدء خضر بهنام وهريم كمال خورشيد.

اللجنة القانونية

عارف الحمامي واحمد الفواز ومرتضى الساعدي وحميد الزاملي وعدنان فيحان ومحمد جاسم الخفاجي ورائد المالكي ومحمد عنوز وأحمد عبد الله الجبوري وعبد الكريم عبطان وسارة الدليمي ويوسف السبعاوي وطلال الزوبعي وربيوار هادي وياركار محمود نصر الله وإيمان عبد الرزاق وأوميد محمد أحمد ودارا حمه أحمد.

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية

بهاء النوري وضرغام المالكي ومهند الجزرجي وثناء الربيعي وانتصار حسن الجزائري وزينب جمعة الموسوي وعلي شداد الجوراني وعدنان عاشور وعلي عبد الستار المشكور وباسم الغريباوي وعلاء صباح الحيدري وكاظم الطوبلي وعلي سعدون اللامي وهيبت الحلبوسي وعادل المحلاوي ومحمد فرمان الجبوري ومهيمن الحمداني ويحيى العيثاوي وشذى ياسين العزاوي وبشرى رجب القيسي ونهرو محمود عبدالقادر وصباح صبحي حيدر واسو فريدون علي.

لجنة الخدمات والإعمار

علاء سكر سرحان وباقر الساعدي وهمام علي التميمي ومديحة حسن الموسوي وثائر عبد الجليل وحسن سالم وحيدر علي شيخان وعلي جاسم وبرهان المعموري ومهدية اللامي وتقي ناصر الوائلي وداود عيدان دواد ومها الجنابي ومحمود خلف العبيدي وعائشة المساري وعدنان الجحيشي وخدر علي ومحما خليل وسرمد محمد رشيد وهبة جرجيس ونهال مرشد.

لجنة العلاقات الخارجية

ياسر المالكي وكريم عليوي وعباس الجبوري وجبار الكناني وانسجام الغراوي وعامر الفايز وحيدر محمد السلامي وفاطمة مجيد العيساوي وشعلان جبار الكريم ووطبان جميل منصور ووصفي العاصي وفيان صبري ومحمد صديق محمد وديلان غفور صالح واريان عزيز أحمد ومثنى أمين.

لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة

علي المكصوصي ودعاء العقابي وأمل عطية الناصري وياسر الحسيني وسردي نايف وأحمد سليم الكناني وكاظم موسى الفياض ورقية النوري وحمد الموسوي وكاظم الشمري ونورس محمود الجبوري وطه ياسين المجمعي ومحمد نوري عبد ربه وسيبان عزيز وبريار رشيد وموفق حسين وسوران عمر ونايف خلف سيبه.

لجنة الاستثمار والتنمية

محمد راضي الزيادي وعلي يوسف الموسوي وأسعد علي البزوني ويوسف سالم النوفلي وهيفاء حسين وحسين علي وحسين الزيرجاوي وحسنين قاسم ورياض كاظم وصائب الحجامي وسعدية العقابي وغزوان علي الغزي ومحسن شحو وسوزان منصور كاظم وأحمد حميد شوقي وأمانج محمود وفيان عبدالعزيز وأسامة كريم.

لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

علي الفياض وزينب التميمي وسعاد المالكي ومحمد كريم البلداوي ورحيمة الجبوري وابين سليم نوري وبدرية إبراهيم رشيد وغاندي عبد الكريم كسنزاني.

لجنة الصحة والبيئة

خديجة وادي الجابري وموحان الساعدي وقحطان الموسوي وسهام الموسوي ومحاسن الدليمي وزينب الخزرجي وباسم خضير وثناء جاسب وعلاء كامل الركابي ووفاء حسين اللامي وكريم حسين علوي وأزهار حميد الدليمي وأسماء أسامة العاني وماجد خلف حمو وكيلان قادر علي ومقدام الجميلي وساهر عبدالله الجبوري.

لجنة التعليم العالي والبحث العلمي

عادل الركابي وفراس المسلماوي وحيدر محمد وياسين حسن طه ومزاحم الخياط وأسماء كمبش ومحمد قتيبة وياسين محمد ونهلة قادر محمد وبدرية حسين عزيز.

لجنة التربية

جواد الغزالي ودنيا حيدر طارق ونداء حسن ماضي وسعاد الوائلي وعلي غركان وهدى السعيدي ونادية محمد العبودي وسالم العنبكي وزيتون الدليمي ومحمود حسين مطلك وزليخة إلياس وطعمة عبدالله حمادي ونجوى حميد محمد وصباح حبيب قادر.

لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني

جاسم علوان وأحمد جواد ماضي ونازك مهدي ومنتهى عبد الوهاب ومنال حميد الموسوي وزينب رحيم وسهيلة مسلم الساعدي وأمير كامل المعموري وحسين سعيد عرب ونهلة الفهداوي وبسمة محمد بسيم وأحمد عبد الله محمد الجبوري ومنى محمد خلف وأحلام رمضان فتاح وريبوار او رحمن وناهدة الدايني ونور نافع.

لجنة النقل والاتصالات

عقيل الفتلاوي وفاطمة عباس فاضل وزهرة البجاري وطاهر البطاط وغسان العيداني وخالد القره غولي وزهير شهيد وعامر عبد الجبار وهيثم عبد الجبار فهد وأكرم العسافي وإبراهيم محمد قبو وكروان علي وأسوان سالم الكلداني.

لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

محمد راضي الشمري وأحمد صلال وجواد كظوم وأحمد مجيد ويحيى المحمدي ولقمان الرشيدي وحامد القره غولي وشيروان جمال خضر ووزيرة أحمد وكوردو عمر عبدالله.

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

حسين نعمة البطاط وضحى هاشم القصير وحسين مردان ووليد السهلاني وحسين اليساري وعبد الأمير المياحي ورقية النوري ورحيم الجبوري ونهلة الفهداوي ووحدة الجميلي وأحمد عبد الله الجبوري وشوان محمد رستم وجرو محمد شريف وحامد القره غولي.

لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام

سامر توفيق الكناني وفلاح حسن الهلالي وحيدر المحياوي وعارف الحمامي وغزوان الغزي وسميعة الغلاب وهند محمد العباسي ومحمد إسماعيل عمر وجاي تيمور وفاروق حنا عتو ورفيق الصالحي.

لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية

فاطمة عباس ونازك مهدي ومحمد رسول وهاتف سهر صلبوخ وصلاح زيني وحسين سعيد عرب وبسمة بسيم ويوسف السبعاوي وشريف سليمان علي ورونزه زياد وسوران عمر سعيد وشيروان الدوبرداني.

لجنة الشباب والرياضة

عادل الركابي وجبار الكناني وأمير المعموري وسعاد جبار محمد ورائد حمدان المالكي وكريم حسن عليوي وعلاء سكر سرحان ومحمود خلف العبيدي وأكرم العساف وجاي تيمور وسالم العنبكي وعقيل الفتلاوي وعامر عبد الجبار وأسماء كمبش وبيدء خضر.

لجنة الاوقاف والعشائر

محمد الصيهود وحيدر محمد وعلي فيصل الفياض وأسعد البزوني وحسين اليساري وياسر الحسيني وحيدر كاظم المطيري وانسجام الغراوي ونداء حسن ماضي ومها الجنابي وطه المجمعي ومحمود المشهداني وعدنان برهان الجحيشي وشريف سليمان واحمد علي ومهند الخزرجي وموحان الساعدي ونهال الشمري وطعمة عبدالله وموفق شهاب ومحمد صديق وغريب احمد وجواد كظوم وهيبت الحلبوسي واسوان الكلداني.

لجنة حقوق الانسان

أرشد الصالحي ونيسان زاير وفاطمة مجيد ووحدة الجميلي وخالد سلطان وجوان عبدالله عمر وفاروق حنا وحسين مردان وفيان دخيل وقحطان الموسوي .

لجنة المرأة والأسرة والطفولة

ابتسام الهلالي وسهام الموسوي وليلى مهدي وحنان الفتلاوي ومنال حمدي الموسوي وكفاح السوداني ونفوذ حسين ونورس الجبوري وشذى ياسين العزاوي وسناء اللهيبي وسارة الدليمي وازهار حميد الدليمي وناهدة الدايني واخلاص الدليمي وبدرية ابراهيم وفيان صبري وكردو عمر ورقية رحيم النوري وخليجة جواد وسروة عبد الواحد ودنيا عبد الجبار ومديحة الموسوي وسروة محمد رشيد وزينب الجياشي.

لجنة الزراعة والمياه والأهوار

حيدر محمد السلمان وثائر عبد الجبوري ورفيق الصالحي وابتسام الهلالي وفالح الخزعلي وعبد الهادي حسناوي وسناء اللهيبي وزوزان علي موفق وغريب احمد وحسين مردان.

لجنة الكهرباء

انتصار الغريباوي وداخل راضي علي وحسين نعمة البطاط وعلا عودة وسهيلة السلطاني وفاطمة حسين المساعدي وهاتف سهر الساعدي وذكرى الروديني وكامل عنيد ونفوذ الموسوي وحسن الأسدي وخالد الدراجي وأحمد رشيد السلماني ومنصور مرعيد وكافين سعيد محمد وسالم مطر العيساوي وهند العباسي.

لجنة النزاهة

عالية نصيف وحنان الفتلاوي وضحى القصير وباسم خشان وحميد الشبلاوي وغريب عسكر وعلي تركي المنصوري وعزيز المياحي وهادي السلامي وانتصار المالكي وسعود الساعدي واحمد طه الربيعي وفهد مشعان تركي وجليل عبد ومحمد فاضل الدليمي وعبد الرحيم جاسم الشمري وطالب المعماري وفيان دخيل سعيد وخالد سليم أمين وسروة عبد الواحد قادر وكريم شكور محمد وزياد طارق الجنابي ودريد جميل ايشوع ورعد الدهلكي.