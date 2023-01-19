الرئيس الايراني يؤكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة في ايران

العالم - خاص بالعالم

وشدد رئيسي خلال كلمة له في مؤتمر المراة المؤثرة الذي اقيم في طهران بحضور نساء من بلدان مختلفة على الدور الايجابي الذي تلعبه المراة في ايران والانجازات التي حققتها في مختلف مجالات الحياة بفضل الثورة الاسلامية في ايران.

ولفت رئيسي قائلا:"الدستور الايراني اكد على حقوق المراة. حقوق المراة لا تعطى من قبل الحكومات او الاحزاب او الشخصيات بل هو حق انساني جاء من قبل الله سبحانه وتعالى. منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران اكتسبت المراة العديد من الحقوق والمكانة وكان لها دور كبير في جميع المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية اليوم اكثر من ثلاثين في المئة من اساتذة الجامعات في ايران هم من النساء وكذلك اكثر من اربعة وثلاثين في المئة من الكادر الطبي هم من النساء. المراة لها دور كبير في المجتمع الايراني"

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