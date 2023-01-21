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البرلمان الإيراني يدرس الرد على الخطوة الاوروبية ضد الحرس الثوري

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد القرار الاخير للاتحاد الاوروبي والذي يخالف القوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة، والذي وسم فيه حرس الثورة الاسلامية بالارهاب، اعلن انه لن يجلس مكتوف الايدي امام هذا القرار وسيرد بحزم فقد التئم المجلس في جلسة علنية وقدم خطته الفورية من مرحلتين للرد على القرار.

العالم - خاص بالعالم

وقال احمد نادري عضوالهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي:"المجلس لن يصمت على هذا القرار ولقد تم تقديم مشروع الرد للمناقشة فالرد اما ان يكون مكملا للقرار السابق للمجلس و الذي صدر عام 2018 ضد قائد قوات الولايات المتحدة الامريكية سنتكوم او يكون على حده.

وقرار المجلس عام2018 يضع القوات الامريكية سنتكوم على لائحة الارهاب، قرار الرد الحاسم الذي سيتم تقييمه في جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وقائد قوات الحرس الثوري الاسلامي اللواء حسين سلامي، ينص على الرد على كل الدول التي شاركت في وسم حرس الثورة الاسلامية بالارهاب وسيشمل كل المؤسسات العسكرية والمنظمات والكيانات التابعة لهذه الدول الاوروبية.

وقال احمد امير ابادي فراهاني عضوالهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي:"ان المفاوضين الاوروربيين يجب ان يضعوا في حساباتهم اننا ادرجنا قائد القوات الامريكية في المنطقة"سنتكوم"في لائحة الارهاب و يجب ان ينتقل ذلك الى الاوروبيين ليكون عبرة للدول الاوروبية و اعضاء البرلمان الاوروبي".

ويدرك الايرانيون الاهداف الكامنة وراء هذا القرار في استهداف الحرس الثوري الذي وقف صامدا في وجه الارهاب الذي زرعته الولايات المتحدة و الغرب و اوروبا في المنطقة، استهداف حرس الثورة بهذا العداء انما يشير الى الاكاذيب الامريكية في محاربة الارهاب ويتناقض جليا مع قوانين حقوق الانسان الدولية.

وقال مجتبى ذو النوري عضو لجنة الأمن القومي و السياسة الخارجية:" ان مصالح هؤلاء في مرمى نيراننا فلا يتوقعون منا عدم الرد، ان يدركوا ذلك جيدا لن نسمح لاحد ان يتهدد امن ايران.

خطة الرد على قرار البرلمان الاوروبي درستها ايضا لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، وستكون ضمن ملف جلسة البرلمان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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