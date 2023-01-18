زيلينسكي: وتيرة القتال في أوكرانيا تباطأت

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وقال زيلينسكي ردا على سؤال حول الوضع الراهن في مناطق العمليات القتالية بأوكرانيا، خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، إن الوضع "أصبح أشبه بالمأزق".

وأضاف أن "الحرب تتباطأ في الشتاء بالفعل، وهذه حقيقة. وهناك ظروف وأسباب مفهومة. ويتعب الجميع، الطبيعة والناس والعدو أيضا الحمد لله".

وأشار زيلينسكي إلى أنه في الجزء الشرقي من خط التماس لا تزال المعارك الضارية مستمرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث الأسبوع الماضي عن "الديناميكية الإيجابية" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أنها تسير "وفق خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".