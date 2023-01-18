مستشار بايدن للأمن القومي يصل فلسطين المحتلة و يزور هرتسوغ

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ورحب هرتسوغ بزيارة ساليفان، قائلا إنها تأتي "في الوقت الملائم، حيث نواجه العديد من التحديات المشتركة".

بدوره، نقل ساليفان إلى الرئيس الصهيوني "التحية الشخصية" من بايدن، مضيفا أن الرئيس الأمريكي إلى "الترحيب" بنظيره الصهيوني قريبا، وكذلك "العودة إلى إسرائيل بعد رحلته الناجحة جدا العام الماضي".

وعقد هرتسوغ ومستشار الأمن القومي الأمريكي اجتماعا موسعا بمشاركة مستشاريهما، ثم عقدا اجتماعا خاصا.

وناقش الجانبين الشراكة بين كيان الاحتلال والولايات المتحدة و"سبل تعميق التعاون الاستراتيجي"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الصهيونية.