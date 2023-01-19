كليفرلي: بريطانيا ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعة إضافة لدبابات 'تشالنجر 2'

العالم- أوروبا

وقال كليفرلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، أمس الأربعاء، إن"بريطانيا قررت المضي إلى ما هو أبعد وأسرع في مسألة تقديم المساعدات لأوكرانيا".

وأوضح أن "بريطانيا ستقدم "دبابات "تشالنجر 2" ومدفعية ثقيلة وأكثر من 200 من المدرعات الأخرى".

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قد أعلن في وقت سابق، أن" أوكرانيا ستحصل على مدرعات "بولدوغ"، وعدد من الطائرات المسيرة وأنظمة "ستارستريك" المحمولة المضادة للطائرات ومدافع "أي إس 90" الآلية ونحو 100 ألف من القذائف للمدفعية وصواريخ لأنظمة NASAMS للدفاع الجوي وغير ذلك من الأسلحة والمعدات والذخيرة".