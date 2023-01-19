الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه السعودية + فيديو

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2023.01.19 – كثيرون في هذه الأيام يتحدثون عن مهرجانات الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. وكثيرون يتحدثون عن المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه لجلب المشاهير للترويج لسياسة ولي العهد.

العالم السعودية

لكن قليلون يرون ويتحدثون عن مشاهد الأحوال الصعبة التي يعيشها الكثير من السعوديين، ومن بينهم سيدة تم توثيق وضعها الصعب حيث تجلس في الشارع لبيع الطعام من أجل تأمين لقمة عيشها.

طبعا بينما هذه السيدة المتخرجة من الجامعة، لا تجد وظيفة تليق بها، يتم صرف المليارات على مهرجانات الترفيه والانفتاح المشبوه في السعودية.

وكانت هناك تعليقات وكان غضب واسع من الناشطين على مواقع التواصل من مشهد هذه السيدة.

"فهد الغفيلي" علق: هل يرضى ابن سلمان أن تعمل نساءه في الطرقات كما تعمل نساء المملكة؟ للمعلومية: هذه المرأة خريجة جامعية.

حساب "لاب" علق بدوره: هذا النوع من العمل عيب للمرأة وخصوصا في بلد غني كالسعودية.. هل سمعت بمثل هذا في دول الخليج الأخرى.. الناشر للخبر يشكر عليه لأنه يري حقيقة معاناة لبعض المواطنين الذي لا يجدون من يسمع همهم.

أما "عبدالله القرير" فعلق بشيء من السخرية: "واليتامى الأميركان من يصرف عليهم لو صرف على شعبه؟" يقصد ولي العهد السعودي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد/لماذا تعزف العوائل السعودية عن حفلات هيئة الترفيه؟

شيخ سعودي: تركي آل الشيخ يطرد الشياطين!

ماذا قدمت 'الترفيه' للمواطن السعودي سوى مزيد من الانحلال؟

استياء شعبي من هدر الأموال على الغسيل الرياضي في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إجراءات هيئة الترفيه للترويج لسياسة ولي العهد السعودي + فيديو

تعرف على النعناع البري اوالبطنج

هاشتاغ.. سؤال بسيط عن ضرائب أملاك الملك الأردني + فيديو

هاشتاغ.. ماهر يونس ثاني أقدم الأسرى الفلسطينيين إلى الحرية+ فيديو

هاشتاغ.. عائلة الداعية السعودي سفر الحوالي + فيديو

هاشتاغ.. المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه السعودية + فيديو