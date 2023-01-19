هاشتاغ.. المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه السعودية + فيديو

العالم – السعودية

لكن قليلون يرون ويتحدثون عن مشاهد الأحوال الصعبة التي يعيشها الكثير من السعوديين، ومن بينهم سيدة تم توثيق وضعها الصعب حيث تجلس في الشارع لبيع الطعام من أجل تأمين لقمة عيشها.

طبعا بينما هذه السيدة المتخرجة من الجامعة، لا تجد وظيفة تليق بها، يتم صرف المليارات على مهرجانات الترفيه والانفتاح المشبوه في السعودية.

وكانت هناك تعليقات وكان غضب واسع من الناشطين على مواقع التواصل من مشهد هذه السيدة.

"فهد الغفيلي" علق: هل يرضى ابن سلمان أن تعمل نساءه في الطرقات كما تعمل نساء المملكة؟ للمعلومية: هذه المرأة خريجة جامعية.

حساب "لاب" علق بدوره: هذا النوع من العمل عيب للمرأة وخصوصا في بلد غني كالسعودية.. هل سمعت بمثل هذا في دول الخليج الأخرى.. الناشر للخبر يشكر عليه لأنه يري حقيقة معاناة لبعض المواطنين الذي لا يجدون من يسمع همهم.

أما "عبدالله القرير" فعلق بشيء من السخرية: "واليتامى الأميركان من يصرف عليهم لو صرف على شعبه؟" يقصد ولي العهد السعودي.

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