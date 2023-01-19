مراسلنا: تحشيد فرنسي كبير للإضراب العام + فيديو

العالم – أوروبا

وفي اتصال هاتفي مباشر أوضح الزميل أحمد القنوني أن الإضراب سينطلق في الساعة الثانية بتوقيت باريس من ساحة الجمهورية مرورا بكل ساحات العاصمة الفرنسية باريس، وأوضح أن هنالك تحشيد الكبير للمواطنين خاصة من قبل النقابات التي بدأت منذ يوم أمس وحتى قبل ذلك توزيع مناشير تحث الناس على المشاركة في هذه المظاهرات والإضرابات الكبيرة، وخاصة أنها ترفق بعض الأوراق التي تشرح لهم حقوقهم خاصة على مستوى التقاعد.

ولفت إلى أن موضوع التقاعد يعد الملف الأهم في فرنسا خاصة حيث أن الحكومة والبرلمان الفرنسي سينظران في هذا المشروع الذي يسعى إلى رفع سن التقاعد إلى 66 سنة، وهو ما ترفضه شريحة كبيرة من الفرنسيين، منوهاً أنه وبالتالي فإن هذه التحركات تأتي كجزء من أجل الضغط على ملف التقاعد.

وأضاف: من جهة أخرى غلاء المعيشة هنا ارتفعت وتيرته بشكل كبير جدا وأصبحنا نلمحه في كل تفاصيل الحياة، فسعر البترول وصل إلى أعلى مستوياته، وكذلك المواد الأساسية، وحتى قطاع النقل سيشن اليوم إضراباً عاماً حيث ستكون هناك اضطرابات كبيرة على مستوى النقل، إذ تم رفع سعر الاشتراكات الشهرية لوسائل النقل بعشرة يوروهات كاملة على مرة واحدة.

وأشار إلى أنه ورغم ذلك لكن لم تجد الحكومة الحلول لمشاكل متراكمة منذ سنوات، وخاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلفات الحرب التي تشهدها روسيا وأوكرانيا وكل ارتداداتها على أوروبا عامة وفرنسا خاصة.

وخلص إلى القول إن: هذا يزيد من تعميق الوضع الاقتصادي، إذ أصبحت اليوم المطالب كبيرة جدا في ظل عجز الحكومة على إيجاد أي سبل سواء في التفاوض مع النقابات أو حتى إسكات المواطن الذي أصبح يحس بخطر خاصة على مستوى المقدرة الشرائية وأوضاعه الاقتصادية.

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